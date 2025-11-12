L'obiettivo è dare voce a chi, ogni giorno, è impegnato nell'assistenza altrui, spesso nel silenzio, per costruire insieme una rete di ascolto, di riconoscimento e supporto. "Prendersi cura di chi si prende cura" è il tema del convegno che è in programma venerdì alle ore 18 nell'aula consiliare.

L'iniziativa è inserita nella campagna della Lilt Nazionale sulla prevenzione terziaria, che rappresenta un momento di incontro e di riflessione, con particolare attenzione ai caregiver. Si tratta di un evento importante, aperto alla cittadinanza, sostenuto dal Comune di Bolotana, dall'associazione culturale "Benjamin PiercyBolotana", dalla Fondazione Sardegna e dalla Lilt nazionale.

"Azuare chie azuada", (aiutare chi aiuta) è un importante momento di riflessione, che venerdì sarà presentato dalla cantante Maria Giovanna Cherchi. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Francesco Manconi, interverranno Mario Bussa, presidente dell'associazione culturale “Benjamin Piercy Bolotana”, da Ciriaco Carru, presidente associazione Lilt di Sassari, quindi di Stefania Sedda, psicoterapeuta e vicepresidente regionale di Lilt Sardegna.

