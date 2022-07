I carabinieri di Bitti hanno arrestato un 45enne per porto e detenzione illeciti di armi. L'uomo è stato fermato a bordo di un'auto: perquisito, era in possesso di alcune cartucce calibro 16 che teneva in tasca. Sui sedili posteriori i militari hanno trovato e sequestrato un fucile. Nella sua abitazione sono state poi recuperate altre cartucce per fucile, oltre ad alcune parti di un’arma che, assemblate, andavano a costituire parzialmente un altro fucile.

L'indagato è finito prima a domiciliari. Successivamente è stato tradotto presso il Tribunale di Nuoro per l’udienza direttissima, al termine della quale sono stati convalidati gli arresti domiciliari.

© Riproduzione riservata