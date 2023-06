Che la Panda fosse l’auto dei veri campioni l’aveva capito, qualche anno fa, anche il centrocampista della Juventus Arturo Vidal. Dopo averne acquistato un modello vintage, diventarono virali le sue immagini mentre si recava agli allenamenti col “bolide” di colore verde.

In Sardegna non c’è paese che non ne possegga almeno una decina: ormai ricercatissime e con una discreta valutazione, le vecchie Panda 4x4 sono un vero simbolo. E nei giorni di raccolta del sughero, c’è chi le usa al meglio per il prezioso carico.

Come a Belvì dove, di ritorno dal lavoro in foresta, il carico di alcuni operai è diventato motivo di sorrisi anche per i turisti in transito al paese. Il tutto fra foto e video e le risate dei passanti.

© Riproduzione riservata