Alert system è il nuovo il servizio di messaggistica istantanea adottato dall’amministrazione comunale di Nuoro per avvisare in tempo reale i cittadini in caso di eventi atmosferici estremi, incendi, interruzioni di strade, chiusura di scuole e tutte le situazioni di pubblica utilità che potrebbero mettere a rischio l’incolumità della popolazione o creare disagi.

Questa mattina la presentazione in municipio. I cittadini potranno scaricare l'app, oppure iscriversi sul sito del Comune, dove dovranno registrare il proprio numero di telefono. In caso di necessità sarà il Comune ad avvisare.

L'amministrazione potrà comunicare qualunque tipo d informazione, ma mai pubblicitaria, anche in maniere mirata, come ad esempio la disinfestazione programmata in un determinato quartiere o via e l'avviso raggiungerà solo i cittadini di quella via e quel quartiere.

© Riproduzione riservata