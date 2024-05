Spaventoso incidente, questa mattina, sulla Statale 131, in provincia di Nuoro.

Al km 64.500 una donna ha perso il controllo dell’auto su cui viaggiava, forse per effetto dell’aquaplaning, e la vettura si è ribaltata più volte, finendo poi la sua corsa contro il guard-rail.

Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Nuoro è intervenuta, assieme alla Polizia stradale e al personale del 118.

La conducente, rimasta ferita, è stata soccorsa e trasportata all’ospedale San Francesco, mentre vigili del fuoco e agenti si sono occupati della messa in sicurezza di auto e carreggiata e dei rilievi di legge.

Dopo i nubifragi e le violente grandinate dei giorni scorsi, in diversi Comuni è in corso la conta dei danni all'agricoltura e persistono forti temporali in tutto il Nuorese.

Stamane abbondanti precipitazioni in diversi territori e nel capoluogo barbaricino.

Nel frattempo, mentre nell'alta Baronia resta l'allarme siccità e nell'invaso di Maccheronis si attendono effetti positivi dalle ultime precipitazioni, quello di Pedra e Othoni sul Cedrino, in territorio di Dorgali, è al massimo della capienza e l'acqua in eccesso viene scaricata verso il mare.

