Un piccolo crocifisso di bronzo è stato rubato dalla chiesa di San Giorgio ad Atzara durante la manifestazione Autunno in Barbagia. Grande 40 centimetri, era issato sull’altare centrale della chiesa.

Sgomento e incredulità tra i fedeli del paese, il parroco don Stefano Demontis ha lanciato un appello: «La persona che ha ‘preso in prestito’ il crocifisso – le sue parole – ha tempo e modo per comprendere che a tutto si può porre rimedio. Sono disponibile ad accogliere, nella opportuna riservatezza, il pentimento di chi vorrà contattarmi per dare una rapida soluzione all’episodio».

Il valore storico ed economico dell’oggetto è irrilevante, continua il parroco, «ma ha un valore religioso e affettivo per la popolazione tutta».

Sul fatto è intervenuto anche il sindaco Alessandro Corona: «Se l’appello del parroco non dovesse essere accolto dovremo procedere con una denuncia alle forze dell’ordine. Le parole di don Stefano danno ampio margine di ripensamento e pentimento».

Ancora: «Abbiamo offerto a tutti i visitatori esperienze importanti, ospitalità, gentilezza e cortesia, la nostra comunità merita rispetto».

(Unioneonline/L)

