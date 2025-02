Settantotto persone controllate, 42 veicoli ispezionati, 8 bar passati al setaccio, multe, perquisizioni, posti di blocco e una persona sorpresa con 30 grammi di marijuana. Sono i numeri del blitz delle forze dell'ordine avvenuto stamattina a Siniscola, all'indomani della grande manifestazione di piazza contro gli attentati incendiari e dinamitardi che ormai da tredici mesi tengono il paese con il fiato sospeso.

L'operazione, che ha visto un imponente dispiegamento di forze, è stata condotta dai Carabinieri, con il supporto di un elicottero del 10° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Olbia, del Reparto Territoriale Carabinieri di Olbia, della Compagnia Carabinieri di Bitti e dello Squadrone Carabinieri Eliportato Cacciatori Sardegna. I militari hanno eseguito un controllo straordinario del territorio.

Oltre 70 militari sono stati impegnati, concentrandosi principalmente su Siniscola e le frazioni circostanti. Oltre alla verifica di persone, veicoli e abitazioni, sono stati ispezionati vari ovili in campagna, con particolare attenzione al traffico di droga.

Il bilancio dell'operazione evidenzia 78 persone e 42 veicoli controllati, con il ritiro di 3 patenti di guida. Sono stati ispezionati 8 bar, con identificazione completa degli avventori, e sono state effettuate 10 perquisizioni e 26 posti di blocco. Inoltre, sono state elevate 4 sanzioni ai sensi del Codice della Strada per automobilisti privi della revisione obbligatoria. Infine, un 31enne è stato segnalato al Prefetto di Nuoro come assuntore di stupefacenti, essendo stato trovato in possesso di 30 grammi di marijuana.

Ieri sera, alla manifestazione, hanno partecipato anche la presidente della Regione, Alessandra Todde, i parlamentari Pietro Pittalis e Emiliano Fenu, i sindaci dei comuni vicini, i consiglieri regionali Sebastian Cocco e Franco Mula e la presidente dell’Anci Sardegna e sindaca di Fonni, Daniela Falconi.

