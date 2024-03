Interventi sulla sicurezza ma anche investimenti su trasporti, scuola, sanità. Maggiore presenza delle forze dell'ordine, ma no all'esercito. Dal consiglio comunale straordinario a Ottana, che ha visto la partecipazione di una gran folla, di tanti sindaci arrivati da tutta l'Isola, dei vertici dell'Anci, parlamentari e neo consiglieri regionali, in tutti gli interventi solidarietà totale a chi amministra, ma anche proposte concrete per ridare sicurezza e serenità in un territorio alle prese con tanti problemi.

Chiesto soprattutto un maggiore sostegno dello Stato, con investimenti in aree dove si continuano a tagliare servizi.

Di sicurezza, soprattutto dopo le intimidazioni agli amministratori a Lanusei, Oniferi e Ottana, si parlerà lunedì prossimo alle 16 a Nuoro nel maxi comitato sull'ordine pubblico, convocato dal prefetto Giancarlo Dionisi. Appuntamento in programma nei locali della Questura.



