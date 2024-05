È precipitato da un albero e l’incidente, avvenuto questa mattina, gli è stato fatale: è morto nel pomeriggio Salvatore “Totto” Pranteddu, mastro torronaio di Aritzo di 61 anni.

Pranteddu, esperto castanicoltore e riferimento per i produttori dell’intera Barbagia di Belvì, stava potando la pianta, in un terreno in località “Bau Ponte”, quando, per cause ancora da accertare, è caduto rovinosamente a terra. Immediatamente soccorso dai Volontari del 118 della postazione di Belvì insieme alla Mike 11 giunta da Sorgono, è stato trasportato dall’elisoccorso all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove il suo cuore ha smesso di battere nel pomeriggio, in seguito ad un grave trauma toracico.

La notizia della scomparsa ha generato profonda commozione nel paese natale e sul territorio, nonché nella Barbagia di Seulo, Sarcidano e Barigadu in cui Pranteddu era presenza fissa nelle feste paesane.

Pranteddu lascia la moglie e due figli. Non ancora ufficializzata la data dei funerali. Annullati i festeggiamenti patronali di domani.

