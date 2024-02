Quasi 150 automobilisti fermati e controllati, decine di violazioni al Codice accertate, quasi 20 patenti ritirate e oltre 200 punti decurtati in totale.

È il bilancio dei controlli effettuati dalla Polizia Stradale lo scorso fine settimana nella città di Nuoro e nel suo hinterland per prevenire le situazioni di illegalità e guida pericolosa.

«Tra sabato e domenica – si legge in una nota diffusa dalla Questura – sono stati controllati 145 conducenti, di cui 4 risultati positivi alla prova dell’alcoltest, tra cui un giovane trentaduenne a cui è stato sequestrato l’autovettura perché alla guida con un tasso alcolemico superiore ben tre volte il limite massimo consentito dalla legge. Durante i controlli sono state contestate 78 violazioni al codice della strada, tra cui 16 relative all’eccesso di velocità, 2 per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e 2 per l’uso durante la guida del telefono cellulare. Sono state ritirate 19 patenti e decurtati 214 punti, oltre al sequestro di un’autovettura».

«L’attività svolta nel fine settimana dalla Polizia Stradale di Nuoro – prosegue la Questura – è stata di tipo preventivo, e ha avuto come scopo quello di incrementare i livelli di sicurezza sulle strade sarde e ridurre il numero delle vittime della strada».

