Ha telefonato da alcuni familiari: «Mi sono persa», avrebbe detto. Poi la tragedia: Marilena Porcu, 50 anni, di Borore, è stata travolta e uccisa dal treno che viaggiava da Golfo Aranci a Cagliari al km 136 + 175, in territorio di Aidomaggiore.

La donna era con il suo cane: era uscita per una passeggiata e, nel buio della campagna, potrebbe aver perso l’orientamento. Ha camminato fino ad arrivare a ridosso dei binari, dove stava transitando il convoglio.

Lei forse non se n’è accorta, oppure potrebbe essere finita nella zona di pericolo per recuperare l’animale. È stata colpita mortalmente dalla locomotiva: il suo corpo è stato trovato in cunetta. Lì accanto anche quello che restava del cane.

Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco di Oristano, 118 e forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti.

