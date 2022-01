Si svolge oggi a Oliena il funerale di Tonino Corrias, il 59enne ucciso a fucilate giovedì mattina davanti alla sua abitazione, nel centro del paese.

La cerimonia è in programma nella parrocchia di Sant’Ignazio di Loyola alle 15.30.

Ieri intanto è stata eseguita l’autopsia dal medico legale di Cagliari Matteo Nioi, e la salma dell’allevatore, come disposto dal pm di Nuoro Ireno Satta – titolare dell’inchiesta –, è stata restituita alla famiglia. Per l’esito della perizia bisognerà attendere 90 giorni. Ciò che per ora è chiaro è il fatto che Corrias sia stato colpito alle spalle da una scarica di pallettoni: sette o otto gli spari sentiti dai vicini e tanti i bossoli recuperati a terra tra le vie Massaua e Depretis, dove è avvenuto l’agguato.

Le indagini proseguono a ritmo serrato scavando anche nel passato della vittima, già presa di mira in passato con altri due episodi avvenuti nel 2001 e nel 2015, e verificando un ipotetico legame con la sanguinosa faida di Oliena che aveva causato sette morti dal 2001 al 2003.

I carabinieri analizzano il contenuto delle telecamere presenti nel Municipio a pochi metri dal luogo del delitto e di altri edifici vicini e vanno avanti gli interrogatori e i posti di blocco alla ricerca di qualche indizio che possa risolvere il caso.

