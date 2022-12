Sono sempre gravi, ma stabili, le condizioni del ventenne di Nuoro che sabato scorso è stato accoltellato a Torpè durante una rissa tra alcuni giovani.

La vittima dell’aggressione, sottoposto ad un intervento chirurgico, si trova ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale civile di Sassari, in prognosi riservata.

Trasportato in un primo momento dal 118 nell’ospedale di Olbia, vista la gravità delle ferite i sanitari ne avevano disposto il trasferimento d’urgenza a Sassari in elicottero.

Intanto vanno avanti le indagini da parte dei carabinieri della stazione di Torpè, in collaborazione con i colleghi della compagnia di Siniscola, per fare piena chiarezza sulla dinamica della rissa e del ferimento con una coltellata.

I militari hanno immediatamente individuato il responsabile dell’aggressione che ha rischiato di trasformarsi in tragedia, denunciandolo per lesioni gravi. Si tratterebbe di un giovane del posto, del quale non sono state rese pubbliche le generalità.

La posizione giudiziaria di quest’ultimo è direttamente collegata agli sviluppi clinici del ferito e alla prognosi definitiva da parte dei medici dell’ospedale di Sassari e non è detto che possa anche aggravarsi.

