La Polizia Locale di Nuoro introduce i droni per la sicurezza urbana e il controllo del territorio. L’operatività dei droni, in dotazione come aeromobili di Stato, è un'importante novità approvata con decreto del Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione n.75 del 4 novembre 2024.

Grazie a questa qualificazione, i droni del Comando di Nuoro potranno essere impiegati ufficialmente nelle attività istituzionali, a tutela della sicurezza urbana e del benessere della comunità.

I droni saranno utilizzati in diverse operazioni, tra cui spiccano la prevenzione e contrasto di illeciti ambientali, come la sorveglianza per prevenire e reprimere infrazioni che potrebbero danneggiare il territorio e il patrimonio naturale. Nel rilievo di incidenti stradali come supporto nelle operazioni di rilievo e ricostruzione dei sinistri, per una gestione più efficiente del traffico e una rapida risoluzione delle criticità. Monitoraggio del traffico con il controllo in tempo reale della viabilità nelle aree sensibili della città. Ma potranno esser anche usati nelle attività di protezione civile e soccorso: nelle situazioni di emergenza, per il coordinamento delle operazioni di soccorso o nella Sicurezza durante eventi pubblici.

«Con questo nuovo strumento tecnologico, la Polizia Locale di Nuoro rafforza il proprio impegno verso una città più sicura, efficiente e attenta alle esigenze della collettività - afferma il comandante Massimilano Zurru - L’impiego dei droni rappresenta un’importante evoluzione nei servizi resi dalla polizia locale alla comunità. Questi strumenti permettono di migliorare la nostra capacità operativa, incrementando la sicurezza e garantendo un monitoraggio accurato e tempestivo in numerosi ambiti di intervento».

