È il paese di “Colombi e Sparvieri”, quell’Oronou mirabilmente descritto da Grazia Deledda che racconta il ritorno a casa di Jorgi, giovane protagonista che, al ritorno in paese dopo gli studi, si scontra con le antiche memorie e le ataviche ostilità dei suoi paesani, a ospitare l’opera teatrale di Clara Farina “Passos de Grassia”.

La locandina (foto Dui)

Organizzato dall’assessora alla Cultura Giuliana Pittalis, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Orune, lo spettacolo in lingua sarda verrà presentato sabato 3 dicembre alle 17.30 nell’aula magna dell’ex scuola media. Ispirato all’opera del premio Nobel nel 150° anniversario dalla nascita, l’adattamento teatrale filmico, si legge nella locandina, è sotto la regia di Alessandro Arrabito Campus e verrà ospitato in diversi paesi, fra cui Oliena e Galtellì.

