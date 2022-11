I Comuni di Orosei e Siniscola sono interessati dagli interventi di riqualificazione idrica stilati da Abbanoa che riguardano la sostituzione complessiva di oltre 4 chilometri di condotta e che sono stati approvati da Egas.

L’impegno di spesa è pari a circa 2 milioni e 700mila euro complessivi.

Si tratta di progetti che rientrano in un più esteso programma di sostituzione delle reti idropotabili ormai obsolete in vari territori comprese anche Budoni, Galtellì, Irgoli, Nuoro, Oliena, e San Teodoro.

In particolare a Siniscola l’investimento sarà di 920mila euro per la realizzazione degli interventi del Lotto A che prevedono la sostituzione di 1 chilometro e 300 metri di vecchie condotte con nuove più performanti in ghisa sferoidale, oltre alla realizzazione di 128 allacci.

Le vie interessate dai lavori saranno Via Gennargentu, Via Monte Lattu, Via Azuni, Via Caprera, Via Pola, Via Dante, Via E. D'Arborea, Via Oberdan, Via Manzoni, Via Mannu, Via Piave, Vico S. Antonio, Via Monfalcone, Via del Carmine, Via Cavour, Via Aretina e Via Monte Grappa.

A Orosei invece prenderanno il via gli interventi previsti dal Lotto B per un investimento di poco superiore a 1 milione e 750mila euro. Saranno quasi 3 i chilometri di vecchie condotte a subire un netto restyling, con la completa sostituzione con tubazioni in grado di assorbire le maggiori sollecitazioni che si verificano specialmente nel periodo di maggiore flusso turistico.

Lungo i 2700 metri di nuove condotte saranno inoltre realizzati 236 nuovi allacci: le vie interessate dagli interventi saranno via Milano, via Trento, via Venezia, via Genova, via G. Muggianu, via XXV Aprile, via I Maggio, via Leopardi, via Pascoli, via Gioberti, via Nazionale, via S. Croce, E. D'Arborea, via S. Giacomo, via Repubblica del mare, via Chisu e via S. Veronica.

«Un altro importante tassello – dice Fabio Albieri, presidente di Egas - messo a segno nel Nuorese per restituire ad un territorio così importante per l’industria turistica dell’Isola un servizio idrico efficiente e all’altezza».

