C'è un aiuto concreto a favore delle famiglie in difficoltà. Torna la "Spesa sospesa del contadino”, l’iniziativa solidale promossa da Coldiretti Nuoro Ogliastra e Campagna Amica che, ancora una volta, punta a fare del mercato contadino non soltanto un luogo di acquisto, ma uno spazio di comunità, vicinanza e sostegno reciproco.

Il mercato di Campagna Amica è come tutti i mercoledì allestito nel padiglione Tamuli, delle ex caserme Mura, in viale Gramsci. L’iniziativa è realizzata con la collaborazione del Centro servizi culturali, dell’UniTre Macomer e della Caritas, con il patrocinio del Comune di Macomer e degli assessorati ai servizi sociali e alla Cultura.

Un progetto che Coldiretti porta avanti da anni in diversi territori e che viene riproposto con l’obiettivo di aiutare nel contrasto alle nuove forme di povertà e offrire un sostegno concreto alle persone che faticano ad accedere a un’alimentazione sana e di qualità.

Durante la mattinata, i cittadini che faranno la spesa presso le aziende agricole presenti al mercato potranno acquistare uno o più prodotti da destinare alle famiglie più fragili.

Nel padiglione si trova la frutta e la verdura di stagione, pane, formaggi, salumi e altri prodotti a chilometro zero, che saranno raccolti dai volontari dell’UniTre e della Caritas, i quali poi provvederanno con la distribuzione alle persone e alle famiglie più bisognosi del territorio.

Anche gli stessi produttori di Campagna Amica contribuiranno all’iniziativa attraverso la donazione di parte delle proprie produzioni.

«La spesa sospesa rappresenta perfettamente lo spirito di Campagna Amica - dice il presidente di Coldiretti Nuoro Ogliastra, Leonardo Salis e il direttore Alessandro Serra - i nostri mercati sono luoghi di vendita diretta, ma soprattutto punti di incontro tra produttori e cittadini, presìdi di prossimità che rafforzano il tessuto sociale delle comunità. Garantire a tutti l’accesso a cibo sano, locale e di qualità significa sostenere contemporaneamente le famiglie, le imprese agricole e i territori».

«Ogni prodotto lasciato nella spesa sospesa - dice Antonio Madeddu, responsabile di Campagna Amica - racconta una storia di solidarietà concreta. Attraverso un piccolo gesto possiamo portare sulle tavole delle famiglie in difficoltà alimenti genuini e di qualità, valorizzando allo stesso tempo il lavoro degli agricoltori. È un’iniziativa che mette in rete cittadini, produttori e volontari, creando un circolo virtuoso che fa bene all’intera comunità».

© Riproduzione riservata