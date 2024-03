La misteriosa statuina in trachite, la cosiddetta "Veneretta", ritrovata nel 1949 nella grotta "Marras", nella vallata di S'Adde, diventa un trofeo sportivo. Si tratta probabilmente della più antica rappresentazione antropomorfa rinvenuta in Sardegna che da 75 anni è conservata nel Museo Archeologico di Cagliari.

È una piccola scultura in trachite, di 14 centimetri, con una testa a muso di lepre, ma con sembianze umane, che, sin dal ritrovamento, per le origini, divide gli studiosi e che, in ogni caso, è diventata un simbolo per il capoluogo del Marghine. Proprio per questo l'amministrazione comunale ha voluto che la "Veneretta” diventasse un trofeo sportivo, per riconoscere l'importante valore dello sport cittadino.

Si intitola "Veneretta 2004" il premio e il riconoscimento per atleti e società sportive meritevoli. È una manifestazione che l'assessorato comunale allo Sport, in collaborazione con l'assessorato alla Cultura, vuole organizzare per il prossimo mese di aprile, per premiare gli atleti e i sodalizi sportivi che si sono particolarmente distinti per meriti agonistici e sociali durante il 2023. Si tratta di una sorta di Gran Gala per riconoscere l'importante ruolo svolto dallo sport nel tessuto sociale cittadino. Proprio per individuare gli atleti e le associazioni meritevoli, l'amministrazione comunale chiede la partecipazione e il coinvolgimento di tutti i sodalizi sportivi attivi nella cittadina ai quali, nei giorni scorsi, è stata inviata una lettera di invito a partecipare all'organizzazione dell'evento.

