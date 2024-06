Potrebbe essere stato un cortocircuito la causa dell’incendio che questo pomeriggio attorno alle 13:30 ha coinvolto un furgone commerciale nella centrale via Kennedy a Galtellì.

L’incendio del mezzo, partito presumibilmente per un malfunzionamento elettrico, ha coinvolto anche due bombole di gpl che si trovavano all’interno. Tempestivo l’intervento delle squadre dei vigili del fuoco di Siniscola che sono riuscite prontamente ad estrarre e mettere in sicurezza le bombole con la successiva estinzione e bonifica del sito circostante.

Vista la pericolosità dell’intervento e il rischio di un’eventuale esplosione è stata chiusa al traffico la via principale del paese via Nazionale e le case circostanti sono state evacuate. I danni sarebbe potuti essere ingenti. Sul posto in supporto anche la Forestale, i Carabinieri di Siniscola e la polizia locale per la gestione del traffico

