La settimana prossima, tra il 20 e il 22 luglio, si svolgerà a Bolotana il 31esimo Festival Folk Internazionale, dove arrivano gruppi da diverse parti del mondo, dalla penisola e rappresentanze della Sardegna. Tutto è pronto, con la collaudata macchina organizzativa che si è messa in moto già da tempo.

Festival Folk Internazionale, incontro di danze e tradizioni popolari, è un appuntamento importante, organizzato dall'associazione culturale e folclorica "Ortachis", che si avvale della collaborazione di un folto gruppo di giovani entusiasti e disposti all'accoglienza. «Da oltre trent'anni - dice il presidente del gruppo, Antonello Zolo - il filo conduttore del nostro festival è quello di consolidare l'amicizia tra i popoli e la cultura etnica internazionale in una sorta di mix e umanità universale che abbatte le frontiere e le paure».

La manifestazione gode del sostegno della Regione, della Fondazione Sardegna, del ministero della Cultura, di Sardegna Endless Island, del comune e della sezione Cioff Italia. È prevista la partecipazione di gruppi provenienti da quattro continenti: America, Oceania, Africa ed Europa. In particolare saranno presenti rappresentanze culturali e popolari di Ecuador, Perù, Bolivia, Georgia, Senegal, Nuova Zelanda, Molise, Sardegna e Calabria. Culture e tradizioni popolari si fonderanno in un tripudio di danze, canti, colori e suoni in un crescendo di spettacoli multietnici.

