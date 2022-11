Egas, l’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna, ha approvato una prima fase di interventi finalizzata all’efficientamento della rete idrica del comune di Irgoli. L’investimento pari a circa 380 mila euro è finanziato tramite il “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione” FSC 2014-2020.

I lavori rientrano in un più ampio programma di interventi in fase di attuazione, che coinvolge diversi centri della provincia di Nuoro maggiormente colpiti dalla dispersione idrica: Budoni, Galtellì, Oliena, Orosei, San Teodoro, Siniscola e la stessa città di Nuoro.

Con l’approvazione del progetto, l’Egas rende immediatamente appaltabili i lavori da parte del gestore della rete, Abbanoa SpA.

Il Presidente di Egas Fabio Albieri: «Stiamo dando risposte concrete ad un territorio, quello del nuorese, particolarmente colpito dal fenomeno della dispersione idrica a causa di reti ormai vetuste e fortemente danneggiate. Vogliamo che anche i piccoli centri dell’isola possano contare sulla massima attenzione dell’Ente a garanzia di un servizio idrico più efficiente e durevole nel tempo».

I primi interventi prevedono la sostituzione di condotte danneggiate e realizzate con materiali obsoleti, oltre al rifacimento degli allacci. Saranno realizzati circa 220 metri di nuove tubazioni in ghisa sferoidale in Via Silvio Pellico, Via Ciusa e Via Martiri dell’Ungheria, oltre alla realizzazione di 95 allacci anche in Via Mulas, Via V. Emanuele, Via A. Floris, Via A. Segni, Vico e Via Santo Stefano e Via Monne.

