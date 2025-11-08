Nottata di controlli sulle strade della Sardegna da parte dei carabinieri, impegnati in una vasta operazione di prevenzione disposta dal Comando provinciale di Cagliari. L’attività ha interessato diversi centri del sud dell’Isola e ha portato a un arresto, tre denunce e diversi sequestri.

A Iglesias, i militari della Stazione di Villamassargia, con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile, hanno arrestato un 26enne senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine, per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità. L’uomo, fermato per un controllo in piazza Sella, avrebbe reagito con violenza cercando di mordere un carabiniere, prima di essere immobilizzato e portato in caserma. Dopo le formalità di rito è stato trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa del giudizio direttissimo previsto per la mattinata di oggi.

A Monastir, i carabinieri di Donori e del Nucleo Radiomobile di Dolianova hanno denunciato un 22enne automobilista sorpreso alla guida in stato di ebbrezza. Nel corso della perquisizione del veicolo sono state trovate modiche quantità di hashish e cocaina, destinate all’uso personale. Il giovane è stato segnalato al Prefetto, la sostanza sequestrata e l’auto sottoposta a fermo amministrativo, con ritiro immediato della patente.

A Monserrato, invece, i militari della locale Stazione hanno segnalato un 23enne trovato in possesso di circa 7 grammi di marijuana. Anche in questo caso la droga è stata sequestrata e inviata per le analisi di rito. Infine, a Serramanna, un 16enne è stato denunciato per porto di oggetti atti a offendere: durante un controllo in centro, i carabinieri lo hanno trovato in possesso di due coltelli a serramanico, uno di 17 e l’altro di 15 centimetri.

