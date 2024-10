«È venuto meno il rapporto fiduciario, considerata la provenienza della sua nomina da parte di altro direttore generale quale suo stretto collaboratore» e «il suo operare non appare in linea con l’impostazione gestionale e gli obiettivi strategici ed operativi dell’attuale direzione generale»: con queste motivazioni l’attuale numero uno dell’Ares (agenzia regionale per la salute), Giuseppe Pintor, ha dato il benservito al direttore amministrativo Attilio Murru, che era stato nominato il 22 luglio del 2022 quando alla guida dell’ente di via Piero della Francesca a Cagliari c’era Anna Maria Tomasella, incaricata dalla Giunta di Christian Solinas.

Il nome del successore di Murru c’è già: Pintor ha individiduato Ugo Porcu, dirigente analista. Ma a quanto pare non è disponibile da subito, tanto che – si legge nella delibera di nomina – sarà direttore amministrativo «con decorrenza dalla data indicata nel contratto che verrà sottoscritto tra le parti in esecuzione del presente atto, per una durata quinquennale».

Intanto c’è una reggente: Patrizia Sollai, direttore del dipartimento risorse umane dell’Ares, che ricoprirà l’incarico fino all’arrivo di Porcu.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata