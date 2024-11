«I giovani sono al centro del nostro impegno e il diritto allo studio rimane un tema prioritario per la nostra giunta. Proprio su questo, come anticipato nei giorni scorsi, abbiamo raggiunto un primo importante risultato. A partire dall'anno accademico 2024/2025, eliminiamo il fenomeno degli idonei non beneficiari delle borse di studio universitarie». Lo afferma, in una nota, la presidente della Regione Alessandra Todde.

«Non ci saranno più studenti idonei rimasti esclusi - sottolinea - né ritardi negli scorrimenti delle graduatorie, che in passato hanno portato molti ragazzi e ragazze ad abbandonare il percorso universitario. Il futuro della nostra terra inizia proprio da qui: dall'istruzione, dalla centralità dei nostri giovani e dal nostro impegno nel valorizzarli, offrendo loro strumenti e fiducia. Ancora una volta dimostriamo di essere conseguenti e confermiamo la nostra volontà politica di attuare il programma elettorale. Sono orgogliosa del grande lavoro svolto da tutta la squadra", conclude la governatrice Todde.

