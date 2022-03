Altri 1.301 casi di Covid sono stati rilevati oggi in Sardegna, 1.094 dei quali diagnosticati con tampone antigenico. Sono 9.673 i tamponi complessivamente processati nelle ultime 24 ore.

L’Isola piange purtroppo altre sei vittime del virus: un uomo di 88 e una donna di 99 anni residenti nel Sassarese, una donna di 95 e un uomo di 99 anni residenti nell’Oristanese e due uomini di 72 e 84 anni della Città Metropolitana di Cagliari.

Migliora la situazione negli ospedali. In terapia intensiva si trovano 27 pazienti, 2 in meno rispetto al dato di ieri. In calo anche i ricoverati in area medica, che sono 317 (-10).

I sardi in isolamento domiciliare sono 24.620, 172 in meno rispetto al dato di 24 ore fa.

