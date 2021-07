Dodici incendi si sono sviluppati in varie località della Sardegna nella giornata di oggi. Per tre di questi si è reso necessario l’intervento dei mezzi aerei del Corpo forestale, insieme alle squadre di terra.

Le fiamme si sono registrate a Decimoputzu località "Bia sa Cruxitta", a Capoterra in località "Su Cocceri"; a Muravera nella zona di "San Giovanni".

Anche per domani è previsto un livello di pericolo alto per i roghi, oggi le forti folate di maestrale hanno toccato anche i 46 km/h in alcune zone dell'interno dell'Isola.

La Protezione Civile regionale ha emanato un nuovo bollettino di allerta – di colore arancione - per il Campidano di Cagliari e la Gallura, dove l'attenzione è stata rinforzata.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata