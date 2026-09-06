In Sardegna circolano 608 veicoli ogni mille abitanti e, ogni anno, le strade dell’Isola vengono percorse in media da quasi 1,2 milioni di mezzi, in aumento rispetto al passato.

Sono i numeri contenuti nell’ultimo report Istat “Le percorrenze dei veicoli stradali circolanti”, che snocciola i dati dell’anno 2023 confrontati con l’anno 2021, scattando una delle fotografie statistiche più recenti degli spostamenti su veicolo a motore nelle varie regioni d’Italia.

Guardando all’Isola, come accennato, in tre anni si è passati da un totale di 1.156.557 a 1.193.242 veicoli circolanti medi all’anno. Di questi la maggior parte sono auto e mezzi adibiti al trasporto passeggeri (957.498). Cresce anche il numero delle moto, passate da 83.177 a 92.883.

La provincia più “percorsa” è quella di Sassari (290mila), davanti a Cagliari (261mila), Sud Sardegna (187mila), Nuoro (127mila) e Oristano (90mila).

Ancora, segnala Istat, in Sardegna ciascun autoveicolo per il trasporto passeggeri percorre in media 10.523 chilometri (nel 2021 erano 10.007 km).

Dai dati Istat si evince anche come nell’Isola sia più alto rispetto alla media nazionale il tasso di motorizzazione, ovvero il numero di autoveicoli circolanti ogni mille abitanti: 608 contro 594.

Molto al di sotto della media nazionale, invece, è la “densità veicolare”, ovvero gli autoveicoli circolanti per km quadrato: in Italia sono 116, nell’Isola 39,6.

Sempre secondo il report Istat, nel 2023 in Italia si stimano complessivamente 44,3 milioni di veicoli circolanti, pari all’82,2% dell’intero parco veicolare, che complessivamente hanno percorso quasi 471,6 miliardi di veicoli-chilometro sulle strade italiane e/o all’estero.

Ancora, rispetto al 2021, il parco medio annuo circolante complessivo è aumentato del 2,6% (+1,1 milioni di veicoli) e le percorrenze totali sono cresciute del 10% tra il 2023 e il 2021, con un aumento significativo di quelle dei veicoli commerciali pesanti (+18,1%) e degli autobus (+18,1%), mentre le percorrenze totali degli autoveicoli per il trasporto passeggeri sono aumentate del 9,7%.

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