Ferragosto con 19 incendi divampati in totale in Sardegna. Cinque quelli che hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei del Corpo Forestale.

A Siamaggiore sono andati in cenere 30 ettari di terreno, in località Tanca Floris Pinna. Sul posto due elicotteri provenienti da Fenosu, il Gauf di Oristano, una squadra di Forestas e i Vigili del fuoco.

Un elicottero è partito anche nelle campagne di Sindia, dove il fuoco ha percorso un ettaro di frutteto, grazie al tempestivo intervento dei mezzi aerei e delle squadre a terra che ha scongiurato il peggio domando le fiamme in circa mezz’ora.

Elicotteri in azione anche a Uta e Villasor, mentre dopo le 18.30 un mezzo aereo della Forestale è partito da Bosa per domare un ulteriore incendio divampato in località S’Eligheddu, al confine tra le campagne di Porto Torres e Sassari.

