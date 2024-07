Oltre cinquanta per il Nuorese, 35 per il Cagliaritano, 26 nel Sassarese e 7 per l'Oristanese. Circa 120 uomini in più per i quattro comandi provinciali dei Carabinieri, anche se una parte andrà in sostituzione di quanti stanno andando in pensione.

Il saldo positivo si tradurrà in una maggiore presenza nei territori e quindi in maggior sicurezza per i cittadini.

Scattato anche, come nel Nuorese, il potenziamento della presenza dell'arma, nelle principali località delle coste dove sta arrivando il grosso dei turisti.

Per il comandante provinciale di Carabinieri di Nuoro Elvio Sabino Labagnara, «più uomini, più servizi, più sicurezza per i cittadini e i tanti turisti in arrivo».

I nuovi militari arrivati nel Nuorese sono gli allievi del 146esimo corso della scuola di Iglesias. Per il Colonnello Labagnara «forze ed energie fresche e nuova linfa di giovani che portano entusiasmo e contribuiranno a rendere ancora più sicuri i territori».

