Navi russe nel Mediterraneo: allarme anche in SardegnaImbarcazioni riconducibili a Mosca monitorate al largo delle coste dell’Isola. Da Decimomannu decollano aerei impegnati nelle ricognizioni
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La Russia valuta attacchi contro i Paesi mediterranei – Italia, Francia e Spagna. L’allarme della Cia, condiviso con gli europei, ipotizza che dalle navi russe parta il maxi-drone Gerbera che ha un’autonomia di 600 chilometri. Il ministro Crosetto, atteso oggi a Sassari: «Non gettare benzina sul fuoco». Matteo Salvini chiede invece «calma e sangue freddo».
La Sardegna si trova nella scomoda posizione di terra che ospita diverse installazioni belliche e quindi ipotetico bersaglio.
Non solo: al largo delle coste dell’Isola transitano navi militari o navi della cosiddetta “flotta fantasma” riconducibili a Mosca. E da Decimomannu decollano aerei impegnati proprio nelle ricognizioni e nel monitoraggio delle imbarcazioni legate alla Russia.
Gli articoli completi di Massimiliano Rais ed Enrico Fresu su L’Unione Sarda in edicola e nell’edizione digitale sull’app Unione Digital