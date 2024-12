Natale in famiglia per Alessandra Todde, con un pensiero agli oltre mille lavoratori di Portovesme che vivono queste festività con l’angoscia di un futuro incerto.

La presidente della Regione ha pubblicato una foto con i suoi familiari sul suo profilo Facebook: «Oggi penso a quanto sono fortunata a poter passare le feste di Natale con la mia famiglia», scrive.

Per poi rivolgere un pensiero a chi sta passando le feste «con la preoccupazione del lavoro, come le lavoratrici e i lavoratori di Glencore, che vedrò il 27 dicembre». Ma non solo: «Penso a chi ha problemi di salute o non è in libertà».

«Riportare speranza a chi ne ha poca o addirittura l’ha persa non è facile. Ma quando ho accettato l’incarico di essere la Presidente di tutti i sardi ho anche abbracciato il compito di non lasciare che la speranza venga meno. E a questo mi sto dedicando e mi dedicherò», promette Todde, augurando un «buon Natale a tutte e a tutti».

