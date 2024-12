Si avvicinano le feste e come ogni anno, per tutti i sardi che vogliono o devono spostarsi da e per l’Isola, torna il fantasma del caro voli. «Quanto sta denunciando Assoutenti e quanto denunciano molti cittadini sull’ormai consueto caro prezzi da alta stagione invernale, da parte delle compagnie aeree, non è assolutamente giustificato dal prezzo dei carburanti o dalle condizioni di concorrenza e non riconosce lo sforzo che stiamo compiendo per studiare una complessiva riduzione dei costi e dell’addizionale comunale di imbarco e l’attenzione al settore aeronautico», ha dichiarato Salvatore Deidda, deputato Fdi e Presidente della Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni.

«Non solo le compagnie aeree continuano a disconoscere la condizione di insularità riconosciuta dalla nostra Costituzione – continua Deidda – ma con questo caro prezzi indistinto, come se avessimo altri mezzi di trasporto alternativi, sta limitando e penalizzando il diritto alla mobilità di lavoratori e imprese, di fatto penalizzando le imprese e i lavoratori delle Isole, di fatto privilegiando altre località e altri siti».

«Se non ci vengono incontro con una politica dei prezzi equa, ora in Europa o in Parlamento, troveremo la via legislativa per tutelare i cittadini e le imprese, a partire dai regolamenti a difesa degli utenti in discussione proprio in Commissione Trasporti alla Camera dei Deputati», conclude il deputato di FdI.

(Unioneonline/v.f.)

