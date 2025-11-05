È in corso di esecuzione in più province sarde una vasta operazione di sequestro patrimoniale disposta dal Tribunale di Cagliari, nell’ambito di un’inchiesta sul traffico di stupefacenti.

«L’operazione – spiega la Questura – è frutto di attività investigative in materia di misure di prevenzione patrimoniali coordinate dal Servizio Centrale Anticrimine del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e della Divisione Anticrimine della Questura di Cagliari. L’obiettivo è quello di smantellare l’impero economico costruito con i proventi del narcotraffico e restituire alla collettività i beni sottratti dall’organizzazione criminale colpendone duramente la sua capacità operativa».

Due le persone destinatarie della misura che ha ad oggetto un ingente patrimonio del valore di oltre 2 milioni di euro, comprensivo di aziende, quote societarie, immobili e rapporti bancari e finanziari.

- IN AGGIORNAMENTO –

(Unioneonline)

