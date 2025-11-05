Dopo la cerimonia ufficiale di ieri nel Parco delle Rimembranze, la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate è proseguita all’interno della Caserma Zuddas di via Sonnino, dove sono stati allestiti gli stand informativi delle diverse componenti della Difesa e delle forze dell’ordine: Esercito, Marina Militare, Aeronautica, Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Municipale.

Tanti gli studenti di scuole primarie e secondarie che hanno visitato gli spazi espositivi, curiosando tra mezzi, equipaggiamenti e dimostrazioni operative.

A raggiungere la caserma anche la presidente della Regione Alessandra Todde, il prefetto di Cagliari Giuseppe Castaldo e l'Ammiraglio Enrico Pacioni, che si sono intrattenuti con i militari per le foto di rito e con gli studenti per un momento di dialogo e partecipazione.

Un pomeriggio di festa e partecipazione, in cui la divisa ha incontrato la città.

