Il Comune di Ruinas, per l’inizio del prossimo anno, ha intenzione di attivare il servizio di Ludoteca dedicato alla popolazione più giovane del paese. A questo proposito, l’ente invita le famiglie a compilare la manifestazione di interesse per l’anno 2026, presentando il modulo predisposto dagli uffici comunali.

La scadenza per la presentazione della modulistica è prevista per il 19 novembre. Tra i servizi proposti sarà possibile optare per i laboratori pratici, l’aiuto nello svolgimento dei compiti e l’animazione alla lettura.

All’interno della richiesta sarà possibile indicare anche giorni e orari in cui i ragazzi non sono disponibili a partecipare perché già impegnati e la preferenza per lo svolgimento delle attività nei periodi di Natale e in estate.

