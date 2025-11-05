Ruinas, al via le manifestazioni di interesse per l'attivazione della ludotecaL’iniziativa dedicata ai più giovani del paese
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il Comune di Ruinas, per l’inizio del prossimo anno, ha intenzione di attivare il servizio di Ludoteca dedicato alla popolazione più giovane del paese. A questo proposito, l’ente invita le famiglie a compilare la manifestazione di interesse per l’anno 2026, presentando il modulo predisposto dagli uffici comunali.
La scadenza per la presentazione della modulistica è prevista per il 19 novembre. Tra i servizi proposti sarà possibile optare per i laboratori pratici, l’aiuto nello svolgimento dei compiti e l’animazione alla lettura.
All’interno della richiesta sarà possibile indicare anche giorni e orari in cui i ragazzi non sono disponibili a partecipare perché già impegnati e la preferenza per lo svolgimento delle attività nei periodi di Natale e in estate.