Lutto nel mondo della cultura. A 51 anni è morta a Roma Michela Murgia.

La scrittrice, originaria di Cabras, alcuni mesi fa aveva rivelato di avere un carcinoma al quarto stadio. La malattia l’aveva vissuta raccontandola sui social senza mai abbandonare le battaglie su alcuni temi sociali e politici che sempre le sono stati a cuore.

Una decina di giorni fa aveva pubblicato su Instagram una foto dall’ospedale: «Ecco quello che vorrei dire a chi mi chiede come sto», un lungo post per sottolineare: «Posso stare meglio, ma non posso più stare “bene”. “Meglio” è comunque preferibile a male, quindi godetene con me».

A metà luglio si era sposata con Lorenzo Terenzi.

