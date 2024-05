È iniziato stamattina nelle commissioni quarta e quinta del Consiglio regionale l’iter del disegno di legge della Giunta che prevede il divieto di installazione di impianti da energia rinnovabile nell’Isola nei prossimi diciotto mesi.

Per l’occasione i parlamentini presieduti dal pentastellato Roberto Li Gioi (Urbanistica) e dal dem Antonio Solinas (Attività produttive e Industria) sono riuniti in forma congiunta. Ora sono in corso le audizioni dei quattro assessori competenti: Emanuele Cani (Industria), Rosanna Laconi (Ambiente), Francesco Spanedda (Urbanistica), Gianfranco Satta (Agricoltura).

Il ddl “Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio, dei beni paesaggistici e ambientali” ha diciotto articoli, l’obiettivo è quello di fortificare il provvedimento con alcune integrazioni dei gruppi politici del Consiglio che potrebbero rilanciare il contenuto di un altro testo di legge.

Quello proposto dal comitato per l’insularità che riguarda l’estensione del Ppr a tutto il territorio regionale entro sei mesi e il divieto, nel frattempo, di realizzare nuovi impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

