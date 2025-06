Spiagge di Muravera e Costa Rei più accessibili grazie alle passerelle pedonali in legno posizionate dall’amministrazione comunale. Dodici, sino ad ora, le aree interessate: San Giovanni, Torre Salinas, Cristoluaxedu, Colostrai, Feraxi, Rei Sole, Piscina Rei, via della Ferula, via dei Pini, via delle Rose, via dei Tulipani e via della Ginestre.

«Sono tutte – spiega in una nota l’amministrazione comunale - realizzate a supporto della balneazione e della fruizione sostenibile del nostro prezioso patrimonio costiero». Uno degli obiettivi è anche quello di «garantire una maggiore accessibilità per tutti, migliorare la sicurezza nei percorsi verso la spiaggia e tutelare l’ambito dunale».

A San Giovanni, inoltre, la scorsa settimana è stata inaugurata la spiaggia inclusiva grazie ai volontari dell'associazione Domu Mia e al patrocinio del Comune di Muravera. Una spiaggia che sta trovando il gradimento di centinaia di persone del Sarrabus e del Gerrei, soprattutto da parte di chi ha difficoltà motorie.

