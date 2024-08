Mentre in tutta l’Isola prosegue la mobilitazione contro l’assalto eolico e continua senza sosta la raccolta firme per sostenere la proposta di legge “Pratobello 24” che mira a fermare la speculazione, procedono i lavori per innalzare pale e piloni davanti al Monte Linas, nel Medio Campidano.

Dal 30 agosto, invece, al via i carichi per l’impianto nel Sulcis: pale eoliche da 200 metri d’altezza, sul versante del Marganai rivolto verso la statale 30 che collega Cagliari con Iglesias.

Il tutto nonostante la moratoria, che secondo diversi esponenti della giunta regionale non bloccherebbe i lavori già avviati.

