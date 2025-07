Da lunedì 14 luglio sarà attivo anche ad Alghero il servizio di guardia medica turistica, pensato per garantire assistenza sanitaria ai turisti in vacanza lungo le coste nord-occidentali della Sardegna.

L’ambulatorio, situato all’ospedale civile (via Don Minzoni, angolo via Fleming), offrirà cure mediche di base ai non residenti, con la possibilità di prescrizioni farmaceutiche, richieste di visite specialistiche, esami diagnostici, certificati di malattia e, all’occorrenza, visite domiciliari.

Il servizio – già attivo nei centri di Stintino e Platamona – è un punto di riferimento per i villeggianti che necessitano di assistenza medica durante il soggiorno.

In caso di emergenze gravi, però, resta l’indicazione di rivolgersi direttamente ai Pronto Soccorso degli ospedali di Alghero, Ozieri e Sassari.

Le prestazioni sono a pagamento secondo il tariffario regionale: 20 euro per una visita ambulatoriale, 35 euro per una visita domiciliare e 8 euro per la ripetizione di una ricetta. Per ogni intervento sarà rilasciato un promemoria utile al pagamento.

Orari di apertura – luglio 2025:

14, 15, 16 luglio: 10:00 – 17:00

18, 19 luglio: 10:00 – 17:00

20 luglio: 9:00 – 21:00

21, 24, 25 luglio: 10:00 – 17:00

26, 27 luglio: 9:00 – 21:00

Dal 28 al 31 luglio: 10:00 – 17:00

Per informazioni o prenotazioni è disponibile il numero di telefono 079 9955630.

