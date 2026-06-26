Sono 125 i migranti sbarcati lungo le coste del sud Sardegna dall'inizio della settimana, 36 nella giornata di ieri in tre sbarchi diversi a Sant'Antioco. La settimana scorsa ne erano approdati 106. Gli arrivi da Teulada a Sant'Anna Arresi, ma anche a Chia e in altre zone meridionali dell'Isola, sono quasi giornalieri. I migranti vengono poi trasferiti nel centro di accoglienza di Monastir, diventato recentemente hotspot, dove la situazione, secondo i sindacati di polizia, sta diventando pericolosa.

«Una situazione disastrosa e potenzialmente esplosiva - denuncia il segretario provinciale del Siap Mauro Aresu -. L’hotspot è stato creato sulla carta ma, al momento, senza aver svolto alcun lavoro di adeguamento. Il personale di vigilanza insufficiente per poter impedire la fuga dei migranti da identificare e pertanto vi è il rischio concreto che molti di loro si allontanino indisturbati prima del completamento delle procedure».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata