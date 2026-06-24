Tempio, Gianna Masu proclamata sindacaPer svolgere il suo ruolo di prima cittadina la vincitrice della amministrative, project manager del Comune di Olbia, andrà in aspettativa
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Gianna Masu è la nuova sindaca di Tempio, l’Ufficio elettorale centrale ha proceduto questa mattina alla proclamazione della neo prima cittadina e di tutti i nuovi componenti del Consiglio comunale. La proclamazione è avvenuta nel salone del palazzo comunale in piazza Gallura. L’Ufficio elettorale centrale è presieduto dal magistrato Alessandro Di Giacomo e composto dalla dirigente Antonella Bulciolu e da Francesca Debidda, Gavino Fancellu, Gianfranco Dettori, Simone Veronica, Marzia Corda e Gabriella Careddu.
La sindaca di Tempio interromperà il consolidato rapporto di consulenza con il Comune di Olbia (per i bandi europei), Masu sarà presto in aspettativa. Formalizzata la proclamazione, a breve, forse entro la prima settimana di luglio, ci sarà l’insediamento della sindaca. Per quanto riguarda la squadra degli assessori si fanno i nomi di Marco Petitta (vice sindaco), Maria Caterina Fresi, Fortunato Lucente, Daniela Giua e Susanna Careddu, ai quali potrebbero essere aggiunti per importanti deleghe quelli di Simone Vacca ed Edi Baldino.