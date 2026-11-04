Meteo, allerta rossa in mezza Sardegna: si va verso la chiusura delle scuoleRischio elevato nella zona orientale dell’Isola, dal Sarrabus alla Gallura, passando per Ogliastra e Baronia. Criticità gialla a Cagliari e nelle aree orientali
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Allerta rossa per rischio idrogeologico sulla Sardegna orientale e allerta gialla nel resto dell’Isola a causa del maltempo.
La Protezione civile ha prolungato l’avviso di criticità anche per la giornata del 5 novembre: nel dettaglio, il rischio “elevato” contrassegnato dal colore rosso riguarda tutta l’area est dell’Isola, dal Sarrabus alla Gallura, passando per l’Ogliastra, fino alla Baronia, dove si va dunque verso la chiusura delle scuole.
Rischio di colore giallo, invece, per le aree di Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Tirso, Logudoro e tutta la zona centro-occidentale dell’Isola.
A Cagliari l’allerta sarà di colore giallo, con il Comune che ha fatto scattare le consuete norme di comportamento che interessano gli abitanti della Municipalità di Pirri, ricordando che «è opportuno evitare di parcheggiare nelle vie: Balilla (dalla Piazza Italia sino alla via Dandolo) e traverse, Italia, Dolianova, Sinnai, Settimo, Mara, Donori, Santorre Di Santarosa, Confalonieri e Ampere. Le auto parcheggiate nelle sopraccitate vie possono essere spostate nel parcheggio della piscina di Terramaini in via Pisano».
Di seguito le previsioni Arpas per la giornata di giovedì:
«Cielo da nuvoloso a molto nuvoloso, fino a coperto sui settori orientali dell'Isola. Precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati moderati; ad est della regione, specie fra Ogliastra e Baronie, possibilità di temporali forti sparsi, con cumulati localmente fino a molto elevati».
Temperature: massime in leggero calo, minime in aumento. Venti: deboli dai quadranti orientali, localmente moderati sui settori orientali. Durante i fenomeni temporaleschi saranno possibili raffiche fino a burrasca sui settori orientali. Mari: mossi, localmente molto mossi».
(Unioneonline)