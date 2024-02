Un nuovo incidente sulla 196, all’altezza dell’incrocio di S’Acqua Cotta, a Villacidro: uno scontro tra due auto, con una dinamica ancora da ricostruire.

Quattro le persone coinvolte, di cui una ferita ad una gamba e trasportata al pronto soccorso in codice rosso. Solo per dinamica: le sue condizioni non sono gravi.

È l’ennesimo schianto in una strada in cui, da tempo, sono attesi interventi: su tutti quello per la realizzazione di una rotatoria che possa alleggerire i pericoli di un’arteria da tempo teatro di numerosi incidenti.

