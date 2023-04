Stare bene all’area aperta in spazi verdi e dedicarsi all’attività fisica. Con questa finalità l’assessore all’Arredo urbano e al verde pubblico di San Gavino Monreale, Libero Lai, ha elaborato un progetto per valorizzare diverse aree verdi prima abbandonate e ora ci sarà un’area dedicata nel parco di via degli Ulivi: «Grazie ai finanziamenti del Pnrr siamo beneficiari di 35mila euro per la realizzazione di un’area fitness gratuita e all’aperto a disposizione dei nostri concittadini. In linea con la riqualificazione degli spazi verdi abbiamo confermato la realizzazione nell'area già riqualificata di fronte campo sportivo di via Convento dove si potrà fare sport sotto l'ombra di ulivi secolari. Ci saranno le attrezzature sportive in mezzo al verde e un ampio spazio tutto dedicato alla cura del benessere».

L'assessore Libero Lai (foto Pittau)

Nell'area sarà presente un cartello esplicativo e attrezzature come bike, panche addominali, parallele, percorsi misti a corredo del già presente percorso battuto per camminate o corsa. «Inoltre – aggiunge Libero Lai - abbiamo appaltato 150mila euro per la riqualificazione di numerosi spazi verdi ancora in itinere. Vogliamo unire la qualità dell'ambiente allo sport e all'aggregazione sociale per una risposta importante verso la nostra comunità».

Soddisfazione per l'intervento è stata espressa anche dall’assessore ai Servizi sociali Bebo Casu ed è entusiasta l’assessora allo sport Giusy Chessa: «Tutti gli amanti dell’attività fisica all'aria aperta potranno finalmente usufruire di uno spazio verde attrezzato per l'allenamento a corpo libero. Dopo una corsa o una passeggiata potranno fermarsi e godere dei benefici di un percorso salute».

