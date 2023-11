Incidente con quattro ragazze ferite nella tarda mattinata di oggi sulla 131, in direzione Cagliari.

Due auto che viaggiavano sulla stessa carreggiata si sono scontrate all’altezza del chilometro 53, in territorio di Sardara, con un violento tamponamento che, stando a quanto si apprende, ha fatto ribaltare più volte uno dei veicoli.

Stando alle prime informazioni, le giovani coinvolte – che sarebbero state due per ogni mezzo, ma sul punto non ci sono conferme – hanno tutte fra i 19 e i 24 anni.

La più grave, estratta dall’auto con i danni maggiori, è stata trasportata in codice rosso al Brotzu di Cagliari per una sospetta frattura al bacino. Per le altre le destinazioni dei mezzi di soccorso sono stati l’ospedale di San Gavino (due) e il Santissima Trinità (una).

Il traffico verso sud è rimasto bloccato a lungo. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri.

