Sono 148 i ciclisti, provenienti a varie centri della Sardegna, che hanno partecipato al memorial Guido Saba organizzato dall’Unione ciclistica guspinese. I ciclisti, partiti dal centro urbano in via Saba, si sono immessi nella statale 126 sino al bivio per la località di Sant’Antonio di Santadi, per proseguire verso Torre dei corsari - Porto Palma, Funtanzazza, Montevecchio per poi ritornare a Guspini con il traguardo in via Marconi. Tante persone hanno assistito all’avvenimento sportivo applaudendo al primo arrivato dopo 75 km di percorrenza.

Il direttore di gara Luigi Murru di Quartu ha sorvegliato l’andamento della corsa che si è svolta in modo ineccepibile grazie all’assistenza delle guide motociclistiche di supporto avvenuta in tutto il tracciato.

A Guspini ha tagliato il traguardo per primo Lorenzo Demurtas di Quartu, a seguire Ruslan Farci di Sestu e Matteo Mascia Iglesias.

Durate il percorso in località Babbari tre ciclisti hanno urtato un guardrail, i medici presenti nelle ambulanze del sevizio di soccorso, prontamente intervenuti, hanno portato gli infortunati all’ospedale nostra Signora di Bonaria A San Gavino per controlli.

L'arrivo a Guspini (foto Serra)

La gara ha visto la partecipazione di sportivi di ogni età, il più giovane Nicola Olla, 18 anni di Guspini, e il più anziano Ercole Fadda 70 anni di San Nicolò d’Arcidano.

A fine manifestazione è seguita la premiazione ufficiale nei giardini pubblici. Palese la soddisfazione degli organizzatori. Stefano Dessi presidente regionale della federazione ciclistica italiana ha commentato: «Il ciclismo regionale sta attraversando un ottimo momento nonostante le difficoltà normative socio economico del mondo dello sport. L’Unione ciclistica si è confermata una delle sportive più strutturate, l’organizzazione della gara è stata eccellente che conferma Guspini scuola di ciclismo giovanile accreditata dalla federazione ciclistica italiana».

Sandro Atzeni presidente dell’Unione ciclistica guspinese: «Siamo contenti dell’adesione arrivata da tutta la Sardegna, la gara è ormai diventata una rassegna annuale che vede la partecipazione di tanti sportivi facenti parte delle varie categorie di atleti del settore». Luciano Fadda vice presidente della scuola di ciclismo: «Siamo contenti della partecipazione e organizzazione della rassegna sportiva che è anche un memorial dedicato a Guido Saba che faceva parte dell’unione ciclistica guspinese»

Mauro Serra

