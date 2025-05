A Guspini si è creata un'ampia e profonda voragine all’incrocio tra via Santa Maria e via Pio Piras.

Stamani sono intervenuti i tecnici comunali per fare le rilevazioni tecniche con una ditta specializzata provvista di escavatore.

Gli operai, dopo aver tolto un leggero strato di bitume, hanno messo in evidenza, oltre alla voragine, un tunnel, sotto la sede stradale di Via Garibaldi. Il collasso del terreno e delle strutture stradali probabilmente è dovuto a perdite d’acqua piovana, che progressivamente hanno spostato la terra, creando un vuoto.

Una striscia di terreno larga circa un metro e mezzo profondo oltre due metri è andata lentamente svuotandosi creando spazi intorno alle vicine abitazioni.

L‘area è stata completamente messa in sicurezza con apposite transenne, il traffico nella via Santa Maria, seppur lentamente e con cautela, è proseguito.

L’ufficio tecnico comunale sta studiando il caso per capire ciò che è avvento e intervenire in modo adeguato, in particolare sulla sorta di "galleria” che si è creata nella via Garibaldi. Il cedimento sta creando allarme tra i residenti, dopo gli altri casi di cedimento stradale che si sono verificati in via Caprera e in via Mazzini e dopo il crollo di alcune abitazioni in vari punti del paese.

