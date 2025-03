«Metti un punto», è il corso offerto gratuitamente dal Vides per imparare a cucire a mano e a macchina. Il corso si svolge nella sede del Cev in via Palermo a Guspini ed è completamente gratuito, tutte le persone possono partecipare senza limiti di età.

Le socie del Vides Auxilium esperte di sartoria si sono messe a disposizione tutti i venerdì dalle 9.30 alle 11.30 per un percorso di apprendimento e di perfezionamento delle varie tecniche di cucito. Il rocchetto di filo, il ditale, la leva tendifilo, il morsetto dell’ago, la leva alzapiedino, il piede sul pedale. Il punto dritto e quello a zig-zag per cucire e creare trame straordinarie.

Gli iscritti si ritrovano e imbastiscono e confezionano diversi oggetti: astucci e portaoggetti prendono forma nelle macchine, scampoli colorati si animano, la creatività si attiva e trabocca.

Le sarte, insegnati, hanno il desiderio di restituire i saperi e il saper fare di quello che hanno ricevuto da giovanissime.

«Voglio regalare alle giovani mamme e ragazze ciò che ho imparato da bambina e a scuola – afferma l’insegnate Marina Garau. Ho forte il desiderio di fare qualcosa per chi vuole imparare a cucire, è un modo per costruire cose bellissime, che sanno di impegno, senso di responsabilità verso le attuali generazioni». Anna Rita Sanna aggiunge: « È un modo per stare insieme insegnando attività utili nella vita».

Alcune delle iscritte, che hanno iniziato in autunno, si sono cucite anche l'abito di carnevale in autonomia. «Cuciamo e ricamiamo insieme, condividendo le nostre abilità, promuovendo la socialità. Questo corso ripropone tradizioni locali ancora utili nel quotidiano», afferma Sara Casula, una giovane apprendista.

© Riproduzione riservata