Una proposta «irricevibile», «irrealizzabile» e «non conforme» alla normativa.

L’Ordine dei medici della provincia di Cagliari boccia senza possibilità d’appello l’idea dell’assessore della Sanità Bartolazzi di offrire una scuola di specializzazione ai medici disposti ad accettare un incarico di assistenza primaria per qualche anno nell’Isola.

Una proposta già finita al centro di uno scontro politico con l’opposizione e bocciata pure dai sindacati.

«Al di là delle criticità e delle enormi difficoltà che la realizzazione della proposta comporterebbe, la stessa dovrebbe essere accettata dal ministero dell’Università e della Ricerca, passaggio che non ci risulta sia stato avanzato. Inoltre, avrebbe molto probabilmente carattere di non conformità con le norme che regolano la materia e, di fatto, sarebbe impossibile da realizzare», si legge in una nota firmata dal presidente Emilio Montaldo.

Di più: «Si tratterebbe di una soluzione che non risolve il problema ma lo rimanda di qualche anno. Anzi, la proposta potrebbe peggiorare una situazione già fortemente compromessa. La Medicina generale, come tutte le altre discipline, è una cosa seria che non merita di essere svilita con proposte di questo tipo. Si cerchi piuttosto di rendere più appetibile questo lavoro con un’offerta di servizi di supporto alla professione che consenta ai medici del territorio di dare assistenza nel modo migliore possibile».

(Unioneonline/L)

